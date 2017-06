Indsamlere søges til diabetessagen

Diabetesforeningen holder landsindsamling til fordel for børn med diabetes og de kan godt bruge flere indsamlere i Brønshøj og Husum

Hver uge får 10 børn i Danmark konstateret type 1-diabetes. Siden 1997 er antallet af børn og unge med type 1-diabetes fordoblet. Sygdommen er uhelbredelig og kræver behandling med insulin hver dag resten af livet.

Landsindsamlingens overskud er med til at sikre, at Diabetesforeningen kan afholde børne- og familiekurser, hvor familierne kan lære, hvordan man lever med diabetes og møde andre familier med lignende udfordringer – samt til rådgivning, oplysning og støtte til forskning.

– Vi har allerede mange indsamlere. Blandt andet stiller spejderne fra DDS Brønshøj/Husum kredsen op for tredje år i træk og får derved også en lille skilling til deres eget arbejde. Men jeg har stadig mange ledige ruter, så alle er meget velkomne, siger Morten Jakobsen, der er koordinator for Brønshøj og Husum.

Indsamlingen starter kl. 10 og det tager cirka tre timer at gå en rute. Tilmelding til Morten Jakobsen på mortenbrh@gmail.com eller man kan blot møde op på Tølløsevej 64 søndag formiddag.