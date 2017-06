Isenkræmmer helt ind i årerne

Det var ikke planen, at Rasmus Andersen skulle være isenkræmmer, da han efter 9. klasse skulle have en læreplads.

-Jeg fik tilbud mellem enten at komme i lære hos ikoniske Skotsman-Jensen eller i et supermarked. Men i dag er jeg ikke i tvivl om, at det var den rette beslutning, at jeg startede hos Skotsman-Jensen i 1992, fortæller Rasmus Andersen, der især blev glad for diskbetjeningen og kundekontakten.

Langsomt fik han blod på tanden med hensyn til isenkram, og i 2008 overtog han butikken, som forinden var blevet til Imerco.

Men selvom Rasmus Andersen elsker sit fag, så vil han også godt indrømme, at det er en hård branche, da mange af butikkens varer ligger andre steder – blandt andet hos Ikea og supermarkederne.

-Det vi sælger bedst er Royal Copenhagen og Kähler varer. Vi skal hele tiden følge med på tv for at se, hvad tendenserne er. Eksempelvis hvilken kaffekop morgenværterne på Go´morgen Danmark drikker af, eller hvilken kniv, som kokkene bruger. Også i ”Antikjægerne” har Rikke Fog slået et stort slag for Kähler vaserne, fortæller Rasmus, hvis bedste vare lige nu er ”Matador-serien”, som Imerco og DR er eneforhandler på.

Da Matador begyndte genudsendelsen i foråret, blev der pyntet op i vinduerne hos Imerco med kaffedåser, kopper, magneter, kaffekander med logoer og replikker fra serien, og varerne er gået som varmt brød.

Vil gerne være den bedste

Den 41-årige Rasmus Andersen har tre ansatte i forretningen, og han lever og ånder for sit job.

-Jeg elsker at være her. Det er det, jeg kan, og forretningen er mit hjertebarn, fortæller Rasmus og viser rundt i den 450 kvm store forretning, hvor han som den eneste i Storkøbenhavn har en outlet-afdeling bagerst i butikken. Her sælger han blandt andet udgåede varer til en rigtig god pris.

Den 1. juli, hvor Rasmus har jubilæum har han fundet nogle gode tilbud, men om der skal gøres noget udover det, er hovedpersonen ikke meget for at afsløre.

-Jeg har det ærlig talt lidt svært ved at være midtpunkt, så det bliver vist kun til lidt morgenmad og en middag med de ansatte, fortæller Rasmus og tilføjer, at han heller ikke kommer til at nyde en velfortjent ”jubilæumsferie”.

-Min ferie bliver forpurret i år. Man mangler en chef i Imerco i Glostrup Storcenter, så der skal jeg lige træde til, men det bliver kun sjovt, indrømmer Rasmus Andersen.