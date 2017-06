Jeg er lige nu i mit liv, hvor jeg gerne vil være

For skuespiller Johannes Nymark har de seneste måneder været hektiske. Han har lige haft premiere på ”Into The Woods” og for fire måneder siden blev han far for anden gang.

Sammen med sin mand, skuespiller og danser Silas Holst og Louise Mahnkopf er de alle tre blevet forældre til Bob. I forvejen har den lille regnbuefamilie datteren Maggie på to og et halvt år.

Drømme

Så det var en glad om end træt Johannes Nymark, der satte sig tilrette i den bløde Chesterfield sofa hos ”Handskemagerne” i Pejsegården til en snak om livet og drømmene.

Det at få børn er altid noget, som Johannes har ønsket, og da han, Silas og Louise besluttede sig, skete det meget hurtigt.

-Det er det til gengæld ikke for hovedpersonen i ”Into The Woods”. Jeg spiller bager og er ulykkelig over, at en heks har sendt en forbandelse over mig og min hustru, så vi ikke kan få et barn. Spørgsmålet er, hvor langt bagerparret vil gå, for at få opfyldt deres inderste drøm.

Drømmen har Johannes Nymark altid gået efter – både privat og karrieremæssigt, og musicalen ”Into The Woods” har da også sat noget i gang hos den talentfulde østjyde.

-Jeg har drømt om at stå på scenen, siden jeg var 12 år. Engang var det at få lov til at spille på Broadway i de store musicals. Drømmen er som sådan ikke væk, den har bare ændret sig. I dag har jeg ikke lyst til kun at lave musicals. Jeg har prøvet og vil meget gerne prøve mange forskellige ting. Jeg tænker lige nu, at det ville være fint med én teaterproduktion om året og så film og tv for resten. Nogle gange kan jeg godt tænke over, om det er så meget bedre at komme til det sted, hvor jeg drømmer mig hen. Lige nu forsøger jeg bare at nyde hver dag og det jeg allerede har, fortæller Johannes Nymark, der blev uddannet fra William Esper Studio i New York for 11 år siden og Den Danske Scenekunstskole i Fredericia.

Stærkt familiesammenhold

Johannes Nymark mødte Silas Holst for 7 år siden og i 2013 blev de gift i Las Vegas. I dag bor de i koreograf Britt Bendixsens gamle villa bag Pejsegaarden sammen med Louise, deres to små børn og har travlt med karrieren. Og selvom man skulle tro, at Silas og Johannes blive tilbudt de samme roller, så er det indtil videre aldrig sket.

Silas og jeg vil forskellige ting. Godt nok er vi i den sammen branche, men der er altid en forståelse for, hvad det går ud på. Nogle gange så har vi da kunnet udføre den samme rolle, men det har aldrig været et problem, fortæller Johannes, der for nyligt også har skaffet sig en agent i London.

-Indtil nu har der været et par castings. Jeg prøver at komme med på den bølge. Jeg kan godt være bange for at læne mig tilbage og blive for magelig. Jeg kan godt lide at knokle for noget og se det lykkes. Hvis jeg på et tidspunkt får en rolle i en serie i England og er væk i en periode, så kan man jo nemt flyve frem og tilbage og jeg er ikke i tvivl om, at jeg nok skal få opbakning af familien, fortæller Johannes, og indrømmer, at det er en benhård branche at være i.

– I dag har jeg jo også andre ting, der er vigtige. Jeg har min familie. Jeg har ikke lyst til at være væk hver aften, som jeg var førhen. Men lige nu tager jeg det dag til dag – og indtil videre må jeg indrømme, at det går godt. Jeg er lige nu i mit liv, hvor jeg gerne vil være.

6 spørgsmål til Johannes Nymark

Favorit Musical: Rent og Spelling Bee

Favorit film: The Notebook

Favorit rejsemål: New York

Favorit fritidsbeskæftigelse: Tennis

Mest glad: Når jeg er uden bekymringer

Ked af det: Uretfærdighed og at blive sat i bås

”Into The Woods” er en blanding af de bedste folkeeventyr fra Brdr. Grimm. Instruktøren Peter Langdal er i sit rette element, når publikum bliver ført ind i Brødrene Grimms magiske eventyrunivers og stilles overfor det eviggyldige og essentielle spørgsmål ”Hvor langt vil du gå, for at dine drømme skal gå i opfyldelse”.