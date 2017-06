Jeg vil have det bedste ud af livet

Til dagligt arbejder Jens som lærer og atletikkommentator på Eurosport. Derudover er han er velbevandret i bobslæde, fodbold og atletik. En sportsnørd kan man vel kalde ham – og dén slags, der kan lide at presse sig selv derud, hvor han ikke kan bunde.

Han bor i Brønshøj med sin kone og to små børn. Levede et harmonisk familie og fritidsliv indtil den dag i 2015, hvor livet gav ham en mavepuster. Hans liv og forhold til sport blev for altid forandret. Jens fik diagnosticeret sclerose.

-En dag vågnede jeg op og følte, at alt drejede rundt. Efterfølgende blev jeg sygemeldt med en virus på balancenerven, men det var det ikke. Så gik der yderligere et år, og til sidst kunne jeg hverken løbe eller gå – benene forsvandt bare under mig, og jeg endte på hospitalet til undersøgelse. Tyve timer senere fik jeg min diagnose, fortæller Jens.

Diagnosticeringen kom en smule brat, og lægen gav Jens besked om, at der formentlig var tale om sclerose, blot få minutter inden han skulle ind og MR scannes. Jens vidste ikke dengang, hvad sclerose egentlig er for en sygdom. Fra første attak gik der otte måneder, før han kunne løbe igen.

-Mange af de småskavanker, som sclerose er årsag til, mærker jeg ikke, når jeg er fysisk aktiv og dyrker sport, fortæller Jens.

Deltager på Cykelnerven

Han ville egentlig have meldt sig til Cykelnerven i 2016, men dengang var kroppen endnu ikke klar. Cykelnerven er et fundraisingevent arrangeret af Scleroseforeningen. Hvert år cykler 250 ryttere de afgørende stigninger på årets Tour de France rute, og Jens har dette år valgt at tage udfordringen op.

De høje bjergtinder skal besejres i selskab med hans gode kammerat Jesper Nørding Pedersen. Der er store forventninger til turen til Frankrig, og Jens ser især frem til de vilde bjergstigninger.

-Jeg er meget konkurrencemenneske, og jeg skal nok komme op som én af de første, griner Jens.

En del af eventet handler også om at fundraise, og midlerne videregives til forskning i sclerose. Hver af de 250 ryttere skal fundraise, og Jens` fik sig en positiv overraskelse, da han startede sin online indsamling.

Opbakning fra de lokale

Jens har altid været involveret i sport og har derigennem fået skabt sig et stort netværk, der tydeligt ser Jens` passion for sport og de sociale fællesskaber omkring sporten. Når passion driver et menneske sættes det oftest et mærkbart aftryk hos andre – og det gør sig i dén grad gældende for Jens. En tydeligt bevis på dette, er den store opbakning og de positive tilkendegivelser, som Jens fik, da han valgte at tale åbent og ærligt om sin sygdom til venner og bekendte, der kender ham gennem hans sportslige engagement.

-Det var en hård kamp at komme tilbage til et normalt liv, da min verden faldt sammen, men nu er jeg her, og så kan man lige så godt få det bedste ud af det. Jeg føler, at jeg har noget at bidrage med. Jeg vil også gerne sende det budskab, at det er pisse hårdt at have sclerose, men man kan også godt leve med det, udtaler han.

De ærlige udmeldinger og de klare budskaber har i høj grad gjort, at den Betternow indsamling Jens har oprettet i forbindelse med sin deltagelse på Cykelnerven, har fået en flyvende start.

I løbet af bare 24 timer indsamlede Jens 32.000kr! Indsamlingen er i skrivende stund oppe på knap 50.000 kroner. Da vi spurgte ham, hvordan han dog bar sig ad med det, refererede han tilbage til den enorme opbakning, han har fået omkring sin ærlige historie om hans sygdomsforløb.

-Det har nok ramt folk, det er kommet tæt på dem, fordi de kender mig og min aktive hverdag og passion for sport, ” siger Jens der i lang tid har været aktiv i de lokale sportsklubber.