Klar til elbusser

Københavns og Frederiksberg Kommuner vil udskifte alle byens dieselbusser med elbusser eller andre bæredygtige alternativer, som hverken forurener, støjer eller udleder CO2.

De to kommuner har derfor tiltrådt Movias samarbejdsaftale, som skal sikre, at der kan gennemføres et udbud om etablering af faste ladestandere til elbusser. Aftalen betyder, at kommunerne allerede fra 2019 kan begynde udskiftningen af kommunernes mange dieselbusser med grønnere alternativer.

Bæredygtig bustrafik

– Københavnerne skal kunne færdes i byen uden at være generet af røg og møg fra trafikken. Nu lægger vi grundstenen til at indfri visionerne om 100 procent bæredygtig bustrafik i København. Allerede fra 2019 begynder vi udskiftningen af byens dieselbusser med elbusser, der hverken larmer, sviner eller udleder CO2, siger Københavns overborgmester Frank Jensen.

I Movias trafikplan er kommunerne og regionerne på Sjælland og øerne blevet enige om, at busdriften skal være fossilfri i 2030.

Den første buslinje bliver 2A, hvor de ca. 20 busser på linjen udbydes som elbusser eller busser med tilsvarende støj- og miljøegenskaber. Udbuddet af linje 2A skal markere startskuddet til en hovedstad, som inden for en årrække vil have 100 procent bæredygtig bustrafik. Det er planen, at man – i takt med at de nuværende kontrakter udløber – vil nå målet om, at alle busser senest i 2031 er udskiftet.

Ikke udelt begejstring

Teknik- og miljøborgmester Morten Kabell er dog ikke imponeret over Movia og overborgmester Frank Jensens aftale om først helt at udfase dieselbusser i København i 2031

– Jeg stiller mig meget uforstående overfor, at overborgmesteren indgår en aftale, der gør det tvivlsomt, om København når målet om at blive verdens første CO2-neutrale hovedstad. Frank Jensen må indse, at grønt lederskab ikke alene handler om at holde skåltaler, når man rejser rundt i verden. Det kræver mod og vilje til at lægge sig i selen på hjemmebane og tage ansvaret for den grønne omstilling af København, siger Morten Kabell.

• Elbusser har ingen udstødning og kører på 100 pct. ren energi, hvilket gør busserne CO2-neutrale.

• Elbusser er 3-4 gange mere energieffektive end almindelige busser: En ny dieselbus anvender 3-4 gange mere energi til fremdrift end en elbus.

• Elbusser er næsten støjfrie, når de kører rundt i byens gader.