København vil aflive skodmyter

Selv om stikprøvemålinger indikerer, at der bliver smidt færre skodder på gaderne i København end tidligere, udgør de små skod stadig et stort problem. Ser man på det affald, som ryger ved siden af skraldespanden, er 6 ud af 7 stykker affald nemlig cigaretskodder.

En af årsagerne er, at mange rygere ikke ved, hvor de skal gøre af deres skod, men faktisk har de 5.700 muligheder inden for rækkevidde. Cigaretskodder kan nemlig uden problemer ryge i byens skraldespande, uden at der går brand i dem, som mange tror. Derfor sætter Københavns Kommune i de kommende uger ind med en kampagne, der skal gøre rygerne opmærksomme på, at de hurtigt kan komme af med deres skod ved at benytte byens skraldespande.

– Vi ved, at skod avler skod og andet skrald. Det er særligt en udfordring omkring byens trafikknudepunkter, og derfor sætter vi ind på en lang fronter for at minde københavnerne om, at skod også er skrald, der hører hjemme i skraldespanden. Derudover deler vi lommeaskebægre ud og stiller strandaskebægre til rådighed på stranden, så der ikke længere findes en god undskyldning for at smide skoddet på jorden, siger teknik- og miljøborgmester Morten Kabell.