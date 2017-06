Koncert, korsang og venner

Den årlige sommerkoncert er ét af højdepunkterne for korlivet for børn og unge i Brønshøj Kirke. Her er der mulighed for at høre, hvad korene har arbejdet med i årets løb. De trofaste koncertgængere kan følge udviklingen i både kirkens børnekor og pigekor, et korarbejde som har blomstret siden år 2001.

I år afholdes sommerkoncerten onsdag 14. juni, kl. 17.30 hvor Brønshøj Kirkes Børnekor og Pigekor synger et alsidigt repertoire fra gamle salmer til nyere danske sange, en lokal sang kan også høres nemlig ”Busters sang”.

Musikalsk og socialt udbytte

I alt ca. 50 børn og unge mødes hver onsdag i Sognecentret og torsdag den 17. august mellem kl. 15-16.30 er der igen audition for nye korsangere. Man skal være begyndt i 2. klasse efter sommerferien for at kunne blive optaget i børnekoret. Ved sommerkoncerten kan man få et indtryk af korene, og hvad de synger.

– At synge i kor giver mange oplevelser og man lærer mange forskellige ting både musikalsk og socialt der har det stor værdi for korsangerne også i andre sammenhænge, siger korleder Bente Kiil Toftegaard.

– Pigerne holder ved i mange år, den ældste i 9 år. Når man spørger pigerne om, hvad de har lært ved at gå til kor, er de enige om at de har udviklet deres stemmer, fået mere klang på og lært at synge deres egen stemme samtidig med at sidemanden synger noget andet. De har lært noder og lært en masse nye sange. Èn af pigerne nævner også ”at man lærer at arbejde hårdt og sammen med andre for at lære noget der lyder rigtig godt”, fortsætter Bente Kiil Toftegaard.

Turen går til New York

Pigerne nævner også alle at noget af det bedste ved at gå til kor er sammenholdet, det gode fællesskab og at man lærer en masse. Pigekoret har flere udlandsrejser med i deres fælles oplevelser og det står som store oplevelser for alle. I oktober i år går korrejsen for pigekoret til Toronto og New York. Her skal de også mødes med andre kor, og desuden være ambassadører for dansk pigekors tradition med koncerter både i kirker, en skole og på et dansk plejehjem.

Korene ledes af kirkens to organister Bente Kiil Toftegaard og Martin Seier Pedersen. Efter koncerten er der mulighed for at købe lidt aftensmad og fejre korenes indsats gennem hele sæsonen. Der er gratis adgang til denne festlige koncert.