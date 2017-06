Kunsten foldede sig ud

Der var pænt besøgt på Havdrupvej hos norske Jens Ivar Kjetså, som havde taget initiativet til at lave en Biennale of Future Contemporary Arts i bydelen

Ikke mindre end 100 kunstnere fra både ind-og udland udstillede deres kunst rundt omkring i Brønshøj og Husum og lørdag og søndag var det muligt at opleve kunsten i mange butiksvinduer, på blandt andet Blå Congo og høre musik på Pilegården.

-Jeg havde arrangeret en guidet tur rundt i byen, og havde regnet med, at det ville tage en time, men det kom til at vare godt to timer, fortæller Jens Ivar Kjertså og tilføjer, at han er glad for, at vejret tog sig ud fra den bedste side.

En biennale er en fest, udstilling eller lignende, der afholdes hvert andet år, men Jens Ivar Kjertså er da heller ikke bleg for at indrømme, at det har været en stor mundfuld at arrangere en Biennale helt alene.

-Jeg er ved at gøre status, men er rigtig tilfreds med, hvordan det er gået. Selvfølgelig er der ting, der kan gøre anderledes og de erfaringer, kan jeg tage med mig til næste gang, siger Jens Ivar Kjetså. Den 12. august er Future Contemporary Arts (FCA) klar med live kunst på Bellahøj Friluftsscene.