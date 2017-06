Kursskifte i visioner for Husum, tak

Af Rikke Skovgaard Andersen

Husum savner uden tvivl byudvikling. Det gælder også området omkring Føtex for enden af Husumvej, der er præget af nedslidte og halvtomme erhvervslokaler og ”lommer” af dårligt fungerende fællesarealer, som er uindbydende at færdes i. Byudvikling af Føtex-området har potentiale til at skabe en mere sammenhængende bydel ved at binde kvartererne med lejeboliger omkring Gadelandet/Kobbelvænget sammen med villakvarterne på den anden side af Frederikssundvej.

Jeg har derfor med stor interesse noteret mig, at der for tiden er et forslag til lokalplan for området i intern høring i kommunen. Her er der lagt op til et stort butikscenter og en udvidelse af antallet af parkeringspladser. Selvom jeg bakker helhjertet op om byudvikling af Husum, tvivler jeg stærkt på, at 30.000 kvadratmeter butikscenter, der inkluderer en ekstra-large Føtex og et stort havecenter, er vejen til et mere levende, sammenhængende og attraktivt Husum. Et de facto-hypermarked i baghaven vil gøre det svært at skabe det byliv og det byrum, som mange lokale borgere efterspørger. Små butikker, caféliv og indbydende udendørsmiljø kan få svært ved at spire i den jord.

Jeg krydser fingre og tæer for et kursskifte i visionerne for vores nærområde.