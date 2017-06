Lige ved og næsten for Union

– Vi har kun os selv at takke for, at det ikke blev til oprykning til Danmarksserien. Det konstaterer Boldklubben Unions træner Morten Vinther efter to gange 1-2 i kvalifikationskampene til henholdsvis BSF Ballerup og TFC Odsherred.

– I de to kampe brændte vi tilsammen ti åbne chancer, men det blev kostbart for os, at vi ikke kunne putte bolden ind i kassen. I Ballerup sad vi fuldstændig på kampen, hvilket de da også indrømmede efter kampen. Vi ramte træværket to gange. Mod Odsherred brændte vi et straffespark før pausen, hvor de var bedst og fortjent førte 2-0, men i de sidste 45 minutter gav vi alt, hvad vi havde i os. Vi burde have vundet 4-2 eller 5-2, men vi var ikke skarpe nok, siger Vinther.

Træneren er dog særdeles velfornøjet med sæsonen: – Vi har haft en fantastisk sæson. I de første 25 kampe lukkede vi kun 21 mål ind, så vores forsvar er rækkens bedste. Nu ser vi frem til den kommende sæson. Alt tyder på, at vi bevarer stammen på holdet, og et par interessante spillere er på vej til os, fordi vi har et godt sammenhold på og uden for banen, siger Morten Vinther, der derfor forventer, at man også den kommende sæson vil være at finde i den sjove ende af tabellen.