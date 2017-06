Løgn og ”fake news”

På årets sommerhøjskole undersøger Brønshøj Kirke løgnen og alt dens væsen. Hvorfor lyver vi? Hvad får man ud af det? Hvordan gennemskuer man det? Hvorfor har konspirationsteorier så stor appel? – og hvilken rolle spiller ”fake news”, der ikke længere er forbeholdt satirikere, men som har større og større politisk indflydelse? Den slags spørgsmål søges der svar på årets kirkehøjskole. Det er et tilbud til alle, der har lyst til at bruge tre dage på at udvide deres horisont og blive lidt klogere på livet.

Sidste års deltager Kirsten Lund Larsen siger: ”Jeg meldte mig til sommerhøjskolen, fordi det var et godt nyt lokalt initiativ fra kirken, der lagde op til refleksion og ny indsigt. Temaet var Protest! og vi blev beriget med interessante foredragsholdere, som jeg ofte er vendt tilbage til i tankerne siden. Det var en dejlig givende weekend, og vi skal bestemt med igen i år, siger Kirsten Lund Larsen.

Foredrag og debat

Kirkehøjskolen finder sted i weekenden 25.-27. august i Brønshøj Sognecenter på Præstegårds Allé 5.

På programmet er blandt andre tidligere udenrigsminister og MF Martin Lidegaard, evolutionspsykolog, primatolog Jill Byrnit, professor, litterat Henrik Skov Nielsen, sognepræst Leise Christensen og Peter Jakobsens Trylleshow. I bedste højskoleånd er der også fælles spisning – der er således både aftensmad og festmiddag inkluderet i prisen, som er 600 kr.

Tilmelding til kirkekontoret eller på tlf. 3828 2505