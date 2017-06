Lokalt kor med i konkurrence

Mange har måske allerede mødt korsangere fra Brønshøj Kirkes Pigekor på gaden med deres mobiltelefoner i hånden. De deltager i øjeblikket i en konkurrence på hjemmesiden www.10tilforskel.dk om 10.000 kr. som Spar Nord Fonden donerer til dem, der kan samle flest stemmer. Derfor er de vældig aktive og prøver at være dem, der får samlet flest stemmer og dermed vinde denne lidt specielle konkurrence.

Pigerne møder overalt stor velvilje og støtte til korets arbejde til deres store passion nemlig at synge sammen. Derfor siger de tak til flere lokale klubber som har udtrykt deres støtte, og de opfordrer fortsat alle til at gå ind på ovennævnte hjemmeside, se korets film som én af korsangerne har levet, og at stemme senest 30. juni, og med et klik være med til at støtte korets rejseaktiviteter. På denne måde kommer Brønshøj på Danmarkskortet, det er nemlig en konkurrence hvor kor, foreninger og klubber fra hele landet deltager.

En del af korets liv er netop en udenlandsrejse hvert andet år. Derfor er denne konkurrence aktuel netop nu, da koret i oktober måned skal på koncertturné til New York og Toronto. Der skal de formidle dansk pigekorstradition med koncerter på skoler, plejehjem og i kirker. De skal udveksle med andre pigekor på Manhattan og Brooklyn. Efter hjemkomsten spreder de mere musikalsk glæde med gratis koncerter på bl.a. Bispebjerg hospital, plejehjem i Brønshøj – og naturligvis på hjemmebanen i Brønshøj Kirke.