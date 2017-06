McCartney & The Beatles

For inkarnerede Beatles-fans er 2017 tilmed et jubilæumsår på flere måder, da Paul McCartney desuden runder de 75 år. Jubilæumsåret bliver nu markeret med toner og fortælling til et arrangement til et koncertforedrag, der er et direkte ”must” for Beatles- og McCartney-elskere!

Paul McCartney skrev sammen med John Lennon de fleste Beatles-sange. De sidste 45 år har han desuden haft en blændende solokarriere. Denne aften introducerer musikjournalist Per Wium kunstneren og sangene, og en lang række af sangene fremføres af The Beatrio.

Aftenen er delt op i to dele. I første del folder Per Wium fortællingen om The Beatles og McCartney ud med glød og indlevelse og The Beatrio supplerer med unplugged musik. I del to kommer der strøm på musikken og alle fire musikere fra The Beatrio fremfører de bedste McCartney-sange fra især Beatles-årene, men også fra hans efterfølgende solokarriere.