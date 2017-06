Mosetræf med sol, planter og dyr

Mosetræffet er finansieret at Lokaludvalgene i Brønshøj-Husum og Bispebjerg og arrangeres i samarbejde med en række foreninger og institutioner bl.a. Danmarks Naturfredningsforening, FDF, Teknik- og Miljøforvaltningen og Storkøbenhavns Jagtforening.

Det righoldige program bestod af mere end 35 aktiviteter og tilbud, der henvendte sig til deltagere i alle aldre. Ikke mindst de lidt yngre var engagerede – både når det handlede om at flå et dådyr eller at kæle med en fisk.

– Vi vil gerne takke de mere end 110 mennesker, der var engageret i at få Mosetræffet op at stå. Nu skal vi så i gang med at evaluere arrangementet, og vi kan allerede nu sige, at vi har været meget glade for at der er blevet skruet op for muligheden for at få noget godt at drikke og spise med ingredienser fra Utterslev Mose. Desværre var der igen stort set ingen fisk i Utterslev Mose, og hvis ikke bestanden kommer tilbage så må vi nok tage en pause med lystfiskeriet, udtaler Jens Christian Elle, miljømedarbejder i Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

En væsentlig ting for Lokaludvalgene og Teknik- og Miljøforvaltningen var at præsentere den færdiggjorte og politisk vedtagne Helhedsplan for Utterslev Mose. Planen har en målsætning om, at mosen og omgivelserne i løbet af en årrække skal leve op til kravene om at være et mere attraktivt område for både planter, dyr og mennesker.

Foto: Jens Peter Fisker

