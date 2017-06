Mosetræf på søndag

Søndag den 18. juni bliver Mosetræffet, der er den største natur- og friluftsbegivenhed i København, indledt med jagthorn og Gladsaxe Pigegarde kl. 10 i Mosehuset på hjørnet af Mosesvinget og Hareskovvejen. På ”teltpladsen” i Mosesvinget, 100 meter øst for Horsebakken, vil Martin Keller, der er kendt fra Tv-programmerne Naturpatruljen og ’Martin og Ketil’ kl. 10.30 blandt andet synge en række af klassikerne såsom ’Hey, Hey Doktor Pjuskebusk’ og ’Gæt en Lort’.

Mere end 35 aktiviteter

Udover Mosehuset og teltpladsen er der aktiviteter i Naturhuset Streyf på Rådvadsvej 69 samt i Højmosen ved Grønnemose Allé, hvor der i år er sat fire tyrekalve ud

Programmet rummer mere end 35 aktiviteter og rummer også en række klassikere som kæl med en fisk, slyng honning, ælt tørv og sving en le. Bag Mosetræffet står Brønshøj-Husum Lokaludvalg og Bispebjerg Lokaludvalg samt et væld af lokale samarbejdspartnere. Over 80 frivillige er med til at få arrangementet på benene på de fire lokaliteter, der er centrum for årets Mosetræf.

Miljømedarbejder i Brønshøj-Husum Lokaludvalg Jens Christian Elle er spændt på om fiskelivet i Utterslev Mose igen er på vej tilbage til det normale, efter et par sløje år med fiskedød.

– En af de store attraktioner til Mosetræffet er at fiske og det er muligt at låne en af de mange fiskestænger som Hvidovre Sport trofast stiller til rådighed for Mosetræffet. Hvis der er nogle af Brønshøj-Husum Avis læsere, som har lyst til at være med til at klargøre og udlåne fiskestængerne, vil vi fra arrangørernes side kvitterer med en sandwich, forfriskninger og garantere nogle gode oplevelser, understreger Jens Christian Elle.

Præsentation af Helhedsplanen

Udover at stille fokus på Utterslev Moses mangfoldige kvaliteter, vil der traditionen tro også blive sat fokus på den fremtidige udvikling af Utterslev Mose. I år er det den netop færdiggjorte helhedsplan for Utterslev Mose, der blev omtalt i sidste uges avis, der skal præsenteres. Helhedsplanen rummer en lang række konkrete initiativer og projekter, som nu venter på det nødvendige engagement fra borgerne, organisationerne og politikerne.