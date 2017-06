Mudderfesten alle taler om

Det er møgbeskidt, det klæber, men samtidig bruges mudder også til skønhedskure. De fleste børn elsker at hoppe rundt i vand-og mudderhuller. Mudder er bare skønt, det synes de i alle tilfælde i sprogbørnehaven Voldparken på Arildsvej.

Det efterhånden en tilbagevendende tradition, når badebassinet bliver fyldt af jord og vand og børn og voksne trækker i badetøjet og hopper i. Det er tredje gang at man afholder en mudderfest og wellnessdag i børnehaven.

For nogle år siden var sprogpædagog Laura Sørensen ude på Naturværkstedet for at se, hvordan man lavede mudderfest.

-Vores børn kiggede det an, men det var noget de talte om og gerne ville have indført i børnehaven. Derfor tænkte vi, at det måtte vi bringe hjem til Voldparken, fortæller Laura Sørensen, samtidig med at hun med Noah og Ömer rører en blanding sammen, som skal bruges til ansigtsmasker.

Børnehaven har i flere år været beriget med naturvejleder Gilberto Mirando, som foruden at være dybt engageret i mudderfesten også har gjort børnene i sprogbørnehaven mere vidende om naturen og dens store dyreliv.

-Det kræver rigtig meget planlægning af lave en mudderfest, men det er det hele værd. Børnene synes, det er rigtig sjovt. Nogle er mere modige end andre, når det gælder mudder. Men det er helt sikkert en dag, som børnene taler om både længe før og længe efter, den er slut, fortæller Gilberto, der sidder i det mudrede badebassin med en masse glade børn.

Den tre dage lange mudderfest består foruden af mudderbassinet også af sansebaner med halm, sand, mudder og varme bade. Derudover er der wellness, hvor man til lyden af blød og rolig musik kan få ordnet fødder, lagt ansigtsmaske og få hovedbundsmassage. Hvis børnene ikke er helt trygge ved at kaste sig ud på det dybe, er det også muligt at lave mudderkunst af ler. Den sidste dag bliver der endvidere lavet tovtrækning, hvor børnene iført badetøj, skal trække hinanden gennem mudderet.

-Børnene glæder sig vildt til det, hvert år. Det er dejligt at se, hvordan mudderfesten har udviklet sig over de sidste år. Både voksne og børn har taget tilløb til det og har taget mudderfesten ind som en tradition, fortæller Laura Sørensen.