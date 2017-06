Arbejderdigteren Oskar Hansens (1895-1968) sange og liv havde deres helt egen relation til Brønshøj, selv om han voksede op i et socialdemokratisk arbejderhjem på Christianshavn. Faderen var – ligesom Oskar siden blev det – typograf og en ihærdig agitator for sit parti. Han prægede stærkt sin søn til at vandre ud ad den samme politiske nodelinje. Og da man afholdt Den internationale socialistiske Kongres i København i 1910 (med deltagelse af V. I. Lenin), deltog den da 15-årige Oskar i begivenheden.

Faderen var også med i diverse sangkor og bidrog til, at Oskar fandt sin helt egen niche inden for arbejderbevægelsen. Han klippede digte ud af avisen Social-Demokraten og skrev allerede som 12-årig sin første digtsamling, ”Mine tanker”.

Oskar Hansen virkede ikke længe som typograf. Som ganske ung viste han en række særlige talenter: Da han var 16 år, udnævnte aviserne ham til en af landets mest talentfulde brydere, men han drev det tidligt så vidt som journalist og digter, at han kunne leve af det.

Revolutionen i Rusland i 1917 inspirerede Oskar Hansen og mange af hans jævnaldrende til at foretage et skarpt sving til venstre. Han forlod sit parti og var med til at stifte Danmarks Kommunistiske Parti i 1920 men vendte i 1922 tilbage til Socialdemokratiet, til hvis aviser og revyer han snart blev storleverandør.

Således blev hans sang ”Når jeg ser et rødt flag smælde” første gang fremført ved et stævne i 1923 arrangeret af Danmarks Socialdemokratiske Ungdom i Brønshøj Tivoli (hvor siden Bella Bio og i dag SuperBrugsen og Brønshøj Bibliotek kom til at ligge). Det skete såmænd meget beskedent i en af mellemakterne i en ungdomsrevy. I mange år troede man, at komponisten bag den bragende flotte melodi var en vis Johs. Madsen. Og først da man fejrede Oskar Hansen på hans 60-årsfødselsdag den i 1955 (han boede da på Astersvej 10 i Brønshøj), fik man navnet på den rette mand: John Madsen (1883-1963). Og så blev også han hyldet. Hans søn, den berømte og meget morsomme tv-journalist Flemming Madsen, har siden fortalt, at han efter sin fars død hvert år fik udbetalt ca. 30 kr. fra Koda, når radioen havde transmitteret 1. maj-mødet i Fælledparken. Pengene brugte Flemming Madsen på ”en lille en på et hyggeligt værtshus”, hvorfra han sendte en stille hilsen til sin far.

”Når jeg ser et rødt flag smælde” er Oskar Hansens hyldest til den røde fane, hvorom han i sidste linje skriver ”i dens folder er fremtiden gemt”. Den er altid et af højdepunkterne, når Socialdemokratiet holder Skt. Hans aften på Bellahøj. For nogle år siden fik sætternissen dog sat sin finger i programmet, idet linjen var blevet til ”i dens folder er fremtiden glemt” – da var det lige som om pointen gik op i bålets luer.