Noget at bygge videre på

2-1 ude over Greve og 2-0 hjemme over Aarhus Fremad. Brønshøj Boldklub reddede lidt af æren i det, der om noget begyndte med det forsømte forår. Hvepsene kom aldrig til at spille en hovedrolle i 2. divisions oprykningsspil. Men med den gode afslutning kan Brønshøj nu kigge fremad mod en spændende halvsæson i 2. division, hvor de fire bedste hold kvalificerer sig til næste års oprykningsspil.

I Greve sørgede Christoffer Boateng og Oliver Miltoft for hvepsemålene, og i lørdags scorede Patrick Naundrup og Christoffer Boateng målene mod århusianerne. Dermed kom begge angribere op på i alt 14 scoringer – så de må dele topscorerværdigheden.

Kampen mod Aarhus Fremad var cheftræner Jesper Hansens sidste. Der var blomster til Jesper Hansen fra både klubben og supporterne.

Jesper Hansen erstattes af tyske Michael Winter, der bliver et spændende bekendtskab. Rundt omkring i de danske klubber tales der varmt om tyskeren.

Nu er spillerne gået på sommerferie. Lige før ferien blev det oplyst, at Cem Vardar – der har spillet i Fremad Amager – i fremtiden vil snøre sine støvler på træningsanlægget i Tingbjerg.

Den ny sæson starter i begyndelsen af august.