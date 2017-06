Nu overvåges kirken hele døgnet

Bellahøj Kirke er igen blevet udsat for hærværk. Denne gang er det kirkens vejbom der er blevet udsat for hærværk natten mellem tirsdag og onsdag.

– Hærværket er blevet meldt til politiet, siger Lis Lynge, som er formand for menighedsrådet og fortsætter. – Derfor har menighedsrådet besluttet at sætte overvågningskameraer op hele vejen rundt om kirken, og dermed er nattens vandaler blevet optaget på video, mens de har begået hærværk på kirkens ejendom.

Politiet vil få videoen fra overvågningskameraerne at se og har dermed gode muligheder for at finde frem til gerningsmændene, tilføjer Lis Lynge.

Det er anden gang kirken er blevet udsat for hærværk siden kirken stod nyrenoveret i december 2016. I vinter blev der malet graffiti på kirkens gavl.