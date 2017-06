Ønsker til budget 2017

Renovering af Bellahøj Friluftsscene, initiativer om en naturskole ved EnergiCenter Voldparken, realisering af Helhedsplan for Utterslev Mose, realisering af Samskabelsesprojekt Vestvolden samt udvidet åbning af Brønshøj Vandtårn, er de ønsker Brønshøj-Husum Lokaludvalg har fremsendt til de politiske partier på Københavns Rådhus i forbindelse med de politiske forhandlinger om kommunens budget for 2018. De reelle forhandlinger forventes at starte umiddelbart efter sommerferien.