Rekordindsamling til børn med diabetes

Der kom mere end 31.000 kr. i indsamlingsbøtterne og dertil en hel del bidrag over MobilePay

-Det er et flot resultat, som er 20 procent højere end vores hidtidige rekord, fortæller Morten Jakobsen, som er Diabetesforeningens indsamlingskoordinator i Brønshøj og Husum.

Hen er specielt glad for, at det lokale foreningsliv bakker op om indsamlingen. Både Freja Håndbold og DDS spejdernes Brønshøj-Husum kreds stillede med indsamlere.

-Det betyder, at en hel masse børn og unge mennesker får lidt kendskab til, hvad det vil sige at være et barn med diabetes, de hjælper med at støtte den gode sag og tjener samtidig lidt penge til deres egen forening.

I alt var der omkring 70 indsamlere på gaden i bydelen, fordi der blandt indsamlerne var rigtigt mange børn, som selvfølgelig fulgtes med en voksen. De fik en varm formiddag, men kunne heldigvis nyde forfriskninger fra REMA 1000, som havde sponsoreret frugt, vand og juice til indsamlingen.

-Jeg vil gerne sige en varm tak til alle, som har bidraget. Både indsamlerne, foreningerne, REMA 1000 – og ikke mindst de mange her i bydelen, som puttede godt i indsamlingsbøtten, når de mødte en indsamler, siger Morten Jakobsen.