Sænket af dødbolde

To dødboldsmål af Brabrands Daniel Lundholm i starten af 1. halvleg var afgørende for kampens udvikling og udfald, da Brønshøj blev slået af den aarhusianske forstadsklub.

Kampen var blot fem minutter gammel, da Brabrand bragte sig foran. Et hjørnespark blev slået ind fra værternes venstre side. Her dukkede Daniel Lundholm op, hvor han fik headet bolden i mål. 1-0 til hjemmeholdet.

Fem minutter senere var den gal igen i Brønshøjs felt. Et langt indkast blev snittet videre. Simon Bloch fik slået til bolden, inden Jeffrey Ofori fik headet bolden på overlæggeren. Midterforsvarer Daniel Lundholm var gået med frem, og han var hurtigst over returen og sparkede, med sit andet mål i kampen, Brabrand foran 2-0.

Dermed havde Brabrand fået deres ønskestart, og de kunne lade Brønshøj trille bolden rundt, men de selv stillede sig tilbage for at forsvare, og det var Brabrand rigtig gode til. Ifølge Brønshøj Boldklubs udsendte Christian Haslund var billedet i 2. halvleg det samme som i 1. halvleg. Brønshøj mest på bolden, mens Brabrand forsvarede sig og holdt hvepsene fra chancer. Og sådan var det faktisk gennem hele 2. halvleg lidt indtil to minutter før tid.