Sarah Elgeti tager hul på jazzfestival

Der er lagt op til en koncert med mange dejlige evergreens, bl.a. “Take the A-train”, “The Girl from Ipanema” og “Summertime”. Fra swingnumre over latinamerikanske melodier til trioens egne arrangementer af popklassikere og danske viser. Desuden egne kompositioner af Sarah Elgeti.

Sarah Elgeti er født i det tidligere Østtyskland og flyttede til Danmark i 1998. Hun er en passioneret musiker indenfor mange forskellige genrer og komponerer og underviser i musik. Hun er tidligere blevet nomineret som ”Årets nye jazznavn”.

Samme aften kan man tage del i sommerens første Grill & Gud, med en grillmiddag fra kl. 17.30 for 30 kr. og aftengudstjeneste ved Peter Møller Jensen kl. 19. Der er fri entré til jazzkoncerten.