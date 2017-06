Sommerens sidste Jazz Lounge

Kigger man forbi Café Pilen og bestiller sig en kop kaffe, bliver den serveret med en velspillet lydside.

Det er et stille og roligt voksende publikum af lokale jazzelskere, der mødes en gang om måneden i Pilegården for at forkæle sig selv med velspillede jazztoner. På scenen står der en håndfuld dygtige musikere, der giver sig i kast med standarder indenfor swingstilen. Tonerne og rytmen spreder sig muntert på alle etager af kulturhuset, og der er masser af spilleglæde og rum til kreativitet på scenen. Inviterede gæstesolister lægger vejen forbi, og der er garanteret også en enkelt bossanova eller sambarytme på repertoiret, når musikerne takker af for denne sæson og siger på gensyn.

Jazz Lounge finder sted i tidsrummet kl. 10-16, og der er fri entré for publikum