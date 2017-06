Sommerkoncert med blue covers

Vokalgruppen Blue Covers består af 13 sangglade mennesker, der øver i Brønshøj. Torsdag d. 15. juni kl. 19 giver de koncert i Kulturhuset Pilegården.

Blue Covers synger et væld af genrer. Fra soul, doowop og rhytm’n’Blues frem til 80’ernes disco og electrosynth i egne, forrygende, svedige korarrangementer krydret med percussion og klaver. Til korets koncert i Pilegården kan man høre sange af navne som Ray Charles, Earth Wind & Fire, George Michael, The Monkees og Depeche Mode og få sparket sommeren godt i gang. Rygtet siger endda at koret også synger et Bowie-nummer.

Der er fri entré, men publikum er velkomne til at donere et beløb, når hatten går rundt og støtte korets aktiviteter.