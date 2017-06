Stand up i særklasse

Jacob Wilson er en populær komiker på den danske comedy-scene, som han har terroriseret med sit strittende kropssprog og sin vanvittige komik siden 2002 – de senere år bl.a. på Comedy ZOO, også som vært på Open Mike Nites. Wilson har et særligt talent for at observere tilværelsens skæve vinkler og udlevere dem gennem svidende eller sjove bemærkninger. Det nød lytterne på Radio 100FM godt af i en årrække, hvor han sammen med Lasse Rimmer og Charlotte Vigel var morgenvært. Men hans yderst pæne ydre kan også bruges til noget, så i 2010 hentede TV2 ham over og gjorde ham til primetime vært på deres store underholdningssucces “Bingo Banko” sammen med Simon Talbot. Senere skiftede han til det populære satireprogram “Live fra Bremen”. Mest underholdende er Jacob Wilson dog som stand-up-komiker, og han høstede flotte anmelderroser for sit første one-man show, “Live fra Comedy ZOO”, der blandt andet blev belønnet med ordene “teknisk suveræn og rigtig, rigtig sjov” og fire hjerter i Politiken. Også hans andet one-man show, “Dét ser du ikke på TV”, spillede i foråret 2014 for fulde huse.

Martin Nørgaard

Med en 3. plads ved DM i stand-up 2010, en plads på stand-up.dk sæson 7, og jobbet som fast opvarmer for Linda P på hendes tour “Linda P og mig”, har Martin Nørgaard slået sig fast som et af de nye talenter på den danske stand-up scene. Martin er typen, der ret tit bliver sur over ting. Primært ting der sker i samfundet, men også ting han oplever og observerer. Sker der uretfærdighed i Martins verden, skal han stensikkert nok påtale den med bitre protester.