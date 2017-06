Støtte til Brønshøj Boldklub

Ruten kommer til at summe af liv og glade dage, når SPAR-købmanden i Ruten i Tingbjerg inviterer til Torvedag lørdag den 10. juni og samtidig lover at forære ti procent af dagens omsætning til lokalsamfundet.

10 % af butikkens omsætning på Torvedagen vil blive doneret til et lokalt projekt, og købmand Bent har besluttet at støtten skal gives til Brønshøj Boldklub for deres store arbejde blandt børn og unge. Og jo mere kunderne i Tingbjerg handler for i SPAR, jo flere penge bliver der til boldklubben.

– Som den lokale købmand vil jeg rigtig gerne være med til at samle hele Tingbjerg om gode fødevareoplevelser og hyggelige aktiviteter for familien. Vi vil både sprede glæde i vores nærmiljø og støtte vores område, og derfor ser vi virkelig frem til at kunne invitere alle til Torvedag’, siger SPAR-købmand Bent.

Torvedagen starter fra morgenstunden den 10. juni. Købmanden vil sørge for, at diske op med smagsprøver på lækre fødevarer. For børnene og barnlige sjæle vil der være sjove aktiviteter, som de kan muntre sig med, mens mor og far handler, smager på de lækre fødevarer og hygger med naboerne.