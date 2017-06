Student og far til tre

Efterslægtens rektor Anne Frausing måtte pænt stille sig op i køen bag drengene og resten af familien, men så blev det også til et stort tillykke og et varmt håndtryk til Morten.

– Tillykke med det flotte resultat, Morten, var rektors første ord til den nybagte student. – Jeg er så glad hver eneste gang, jeg kan ønske jer kursister tillykke med en personlig sejr. Du er helt sikkert et forbillede for dine børn, og uddannede mennesker er jo det, hele Danmark skal leve af, sagde rektor.

Morten fortæller selv om vejen til den hvide hue:

– Jeg startede for to år siden med fem fag på pædagogpakken, og så fandt jeg ud af, at jeg på ét år kunne supplere med flere enkeltfag, så jeg nu har en hel HF-eksamen. Det er jeg rigtig glad for, fordi jeg her på andet år har fået defineret, hvad det er, jeg gerne vil. Da jeg begyndte, ville jeg gerne ind at læse psykologi, så blev det til dansk, og så blev det til, at jeg rigtig gerne vil undervise i folkeskolen. Og historie, som jeg var oppe i i dag, er et af de fag, er et af de fag, jeg gerne vil undervise i, siger Morten.

På skolebænken som 36-årig

– Jeg blev meget overrasket over, at det faktisk ikke var svært at starte på HF. Selvfølgelig var det hårdt de første par uger, jeg var dødtræt, når jeg kom hjem. Men det var helt fantastisk at kunne sidde i et klasserum og være en del af nogle debatter, møde nye mennesker og tale med underviserne, siger Morten. Og hvis man vil, har vi jo også mange muligheder, hvis man vil engagere sig i skolen: kursistråd, samarbejdsudvalg, festudvalg, tilføjer han.

Morten mener ikke, han kunne have gjort det samme for 20 år siden. – Min ulempe som 18-årig var, at jeg ikke var klar. Jeg ville formentlig ikke have gennemført uddannelsen, derfor kom jeg i forsvaret for ligesom at få streamet mig ind på overgangen fra barn og ung til voksen. Styrken som ung studerende er nok, at man ikke er så bundet op rent økonomisk, og så har man folkeskolen i frisk erindring, det hjælper selvfølgelig, men her kan ulempen så være, at man ikke er moden nok. Som jeg ikke var det, fortæller Morten.