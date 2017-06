Svensk duo-battle

Det er ikke første gang at der bliver introduceret konceptet ”Duo-battle”.

Idéen er at to duoer spiller op mod hinanden hver for sig for til sidst at forenes på smukkeste vis i kvartetform. Denne gang har vi fået fire svenske musikere til at ”Dyste”

På den ene banehalvdel præsenteres Johan Setterlind på trompet og pianisten Mathias Algotsson. På den anden side af nettet har vi sangerinden Josefine Cronholm samt bassisten Thommy Andersson.

Både Setterlind og Algotsson vil nok være ukendte for de fleste herhjemme. Johan Setterlind spiller en smuk og lyrisk trompet. Både han og Algotsson medvirker på en lang række svenske indspilninger bl.a. med sangerinderne Liza Ekdal og Carin Lundin.

Josefine Cronholm er nok til gengæld kendt af mange. Hun bor i København og medvirker med sin smukke stemme i adskillige sammenhænge. Netop med bassisten Thommy Andersson har hun arbejdet og udgivet en del musik de seneste par år.

Banen er uden tvivl kridtet op til en usædvanlig intim og spændende dyst mellem fire af broderlandets fineste musikere. Caféen tilbyder som altid kaffe, kage og andre forfriskninger.

Se mere på www.jazzcafe.dk