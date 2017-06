Tingbjerg Heldagsskole takker nej til ekstra penge

Af Cecilia Lonning-Skovgaard (V), spidskandidat, Københavns Borgerrepræsentation

Regeringen afsatte for et par måneder siden 500 mio. kr. til at hjælpe fagligt udfordrede skoler. Pengene skal løfte fagligt svage elever og være med til, at flere børn i København gennemfører folkeskolen, så de bagefter kan gå ud og få en god uddannelse.

Fremfor at følge den vanlige tilgang, hvor skolerne får stanget tilskud ud, og politikerne så efterfølgende krydser fingre og håber, at der kommer resultat af anstrengelserne, har ministeriet denne gang vendt bøtten om. Skolerne skal dokumentere, at der sker et fagligt løft af eleverne for at få del i pengene, så de – ligesom regeringen – har hånden på kogepladen med en ekstra motivation for at gøre eleverne dygtigere.

Desværre har Tingbjerg Heldagsskole valgt at takke nej til. De må åbenbart mene, at det går forrygende uden de ekstra midler. På børnenes vegne undrer og ærgrer jeg mig.