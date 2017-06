To gange seks var ikke nok

Hvis man scorer seks mål i en fodboldkamp, så plejer det at være nok til sejr. Sådan var det bare ikke for Husum, der i den sidste kamp i Københavnsserien blev besejret 8-6 af Prespa i en fuldkommen vanvittig fodboldkamp i Ryparken.

Med en sejr på 6-1 over B93 havde Husum Boldklub i den næstsidste runde bragt sig i en position, hvor miraklet var inden for rækkevidde. For det første havde B93 hjulpet til ved at blive tilkendt en række skrivebordsnederlag, og for det andet var Frems 2. hold gået i stå. Hvis både B93 og Frem tabte kunne Husum blive oppe med en sejr over Prespa.

Efter 3-1 ved pausen var Husum godt på vej til at blive oppe, fordi både Frem og B93 bagud ved pausen. B93 endte med at få en endefuld af KB på 5-1, mens Frem vendte 0-2 mod Rønne til en sejr på 3-2. Det betød, at Husum ikke var blevet oppe trods sejr. Men sejren forduftede inden for de første 12 minutter af 2. halvleg, hvor Prespa bragte sig på 4-3. Husum valgte i 2. halvleg reelt at spille uden forsvar. Enten havde Prespa frit løb mod mål eller også kunne de kombinere sig igennem uden at blive tacklet.

Husum kom på 4-4, men mens de nedslående meldinger nåede frem fra Frems kamp i Valby, væltede målene ind i begge ender i Ryparken. Husum scorede kampens sidste mål til 6-8 i overtiden, og dermed blev det endelig klart, at Husum spiller i serie 1 fra næste sæson – sådan som det så ud til gennem hele foråret, indtil miraklet begyndte at røre på sig. Det betyder, at der bliver lokalopgør i serie mod Fix. Husum er dog klar til DBU Pokalens landsdækkende afdeling. For at sejre skulle Husum op på 7-5 mod Østerbro IF. Det stod 4-4 efter forlænget spilletid, men Husum var bedst i straffesparkskonkurrencen.

Union klar til DS-kampe

Boldklubben Union står over for en særdeles spændende uge, hvor klubben skal spille to afgørende kampe om oprykning til Danmarksserien mod de to toere fra Sjællandsserierne.

I aften (tirsdag den 13. juni) spiller Union den første mod BSF i Ballerup Idrætspark. På fredag kl. 19 kommer TFC Odsherred på besøg på Genforeningspladsen. Da der kun spilles to kampe i dette oprykningsspil, er der reelt set ikke råd til en svipser i Ballerup i aften.

Union gjorde sig klar til kvalifikationsspillet med en sejr på 2-1 over NB Bornholm, og så betød det mindre, at Union tabte 2-6 til FA 2000, der allerede havde vundet Københavnsserien inden dette opgør.