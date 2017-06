Vi ønsker os blomstrende gadeliv og får et butikscenter

18.500 m2 blandet butikscenter og nye attraktive, private boliger og ja måske nogle senior- og studieboliger.

Som tidligere skribenter har været inde på, så mangler vi på ingen måde indkøbscentre. Der er rig mulighed for at handle ind i bil i de nærliggende centre.

Det vi til gengæld mangler er et rigt gadeliv. Vi har brug for, at der skabes et liv i byen med underholdning, musik, kunst og hyggelige begivenheder.

Vi skal alle have mulighed for at stoppe op og spise sammen med ungerne og vores naboer.

Vi skal gøre det at opholde sig i byrummet til en god oplevelse.

Måske er det bare mig, men jeg oplever ingen glæde ved at opholde mig i Fields eller på Fisketorvet. Det er uinteressant. Indendørs. Omgivet af et visionsløst udbud af kædebutikker.

Og dertil ”attraktive private boliger”?! Vi brug for billige boliger, der sikrer, at vi kan være mange forskellige mennesker i København. København skal hylde mangfoldigheden. Det er vejen frem mod den kreative metropol.

Så PLEASE kære Borgerrepræsentation lad være med at låse os fast de næste 100 år til endnu et død sygt indkøbscenter – det er visionsløst og det er kortsigtet (måske ligefrem bagudskuende).