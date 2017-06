Efter blandt andet sidste uges skudepisode i Gadelandet, har Københavns Politi besluttet at oprette en visitationszone i Brønshøj-Husum og Bispebjerg.

Zonen blev indført torsdag i sidste uge og gælder foreløbigt indtil den 30. juni. Politiet oplyser, at det seneste skyderi formentlig relaterer til en konflikt mellem en gruppe unge fra Frederiksborgvej og en gruppe, der holder til i Husum.

Formålet med visitationszonen er at skabe tryghed for borgerne i området, og giver politiet mulighed for at foretage stikprøvevis kropsvisitation, undersøge tøj og andre genstande samt biler.

SSP (samarbejdet mellem skoler, socialforvaltning og politi) på baggrund af skudepisoden øget sin tilstedeværelse i området – dette gælder også politiet.