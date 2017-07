11 ikoniske gadebænke stjålet i Brønshøj-Husum

Københavnerne bruger flittigt byens bænke, når kaffen skal nydes i sommersolen, eller gåturen kræver et lille hvil. Desværre må flere trætte ben i øjeblikket kigge langt efter deres normale stambænk, da der siden årsskiftet er sket en kraftig stigning i antallet af københavnerbænke, som forsvinder fra byrummet. Ifølge Teknik- og Miljøforvaltningen er der alene i år stjålet 45 af de karakteristiske grønne bænke forskellige steder i København.

– Det er ikke noget, vi tidligere har været plaget af i et sådant omfang, så det er en kedelig tendens, vi oplever i øjeblikket. Ikke alene koster det mange skattekroner at indkøbe nye bænke og montere dem. Bænkene tjener også et vigtigt formål i byrummet og kan måske gøre forskellen på, om ældre mennesker eller københavnere med et bevægelseshandicap, kommer ud i byen, siger serviceområdechef i Teknik- og Miljøforvaltningen, Jon Pape.

Hæleri er strafbart

– Det er tydeligt, at tyvene stjæler bænkene for at sælge dem videre. Vi kan se, at der er mange annoncer for københavnerbænke på diverse internetsider, så jeg vil opfordre folk til at sætte sig godt ind i sagerne, inden de køber en bænk, da den meget vel kan stamme fra et af de mange tyverier i København, siger Jon Pape,

Forvaltningen er nu i gang med at tyverisikre byens bænke for at standse tyverierne. Når de nyindkøbte bænke er blevet tyverisikret, vil de blive sat op, dér hvor de stjålne bænke stod før.

En ny københavnerbænk koster cirka 9.000 kr., så der er stjålet bænke for knapt 450.000 kr. i årets først seks måneder.