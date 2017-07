55 grader i vandhanen giver råd til mere sjov

Hvert år går villafamilier glip af mange lette besparelser på varmebudgettet. Med få tiltag kan man ofte hente op mod 1.500 kroner årligt på varmeregningen. For høj temperatur i varmtvandsbeholderen er et oplagt sted at begynde, og tidspunktet nu – hvor man alligevel har sommerlukket for varmen til radiatorerne – er ideelt til at bruge et par minutter på at tjekke det varme brugsvand.

Hos Forsyningsselskabet HOFOR har energirådgiverne erfaring for, at mange villafamilier har alt for høje temperaturer i deres varmtvandsbeholder.

Over 55 grader er dyrt og overflødigt

– Rigtig mange kunder har 65 grader Celsius eller mere i deres varmtvandsbeholder, men faktisk kan man nøjes med 55 grader og stadig være sikker på at undgå bakterievækst som for eksempel legionella. Temperaturer over de 55 grader er altså både dyrt og overflødigt, fortæller Carsten Nielsen, der er energirådgiver hos HOFOR.

Han er klar med et helt enkelt tip til, hvordan du let får tjekket, om du kan spare penge på varmebudgettet:

– Du kan hurtigt tjekke, om din varmeregning er overflødig høj – endda uden at du behøver at skulle en tur ned i varmekælderen. Du skal skrue helt op for det varme vand i den hane, der er længst væk fra varmeanlægget. Tag så og fyld et glas op og sæt et stegetermometer i. Temperaturen her skal ligge mellem 50 og 55 grader. Er den over, er der ingen tvivl om, at vandet i dit anlæg er for varmt. Med andre ord: så har du udsigt til at spare lette penge, forklarer Carsten Nielsen.