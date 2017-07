72.000 har set video med Husums indløb

Husum Support har lagt et par videoer ud under ”sukkerbold” på fodboldhjemmesiden bold.dk.

Husum Boldklubs indløb til kampene i Husumparken ligger pt. nr. 2 over de set videoer med 72.000 seere. Og det er jo flot.

Men… den sjoveste, nemlig Husum Boldklubs videoversion af ”Call Me Maybe” af den canadiske sanger Carly Rae Jepsen som er et hit blandt boldklubbens supportere og venner, er nu også blevet tilgængelig for et større publikum – som ikke plejer at gå ind på Husum Boldklubs relaterede hjemmesider – da den også er lagt ud under ”sukkerbold” på bold.dk.

Husums 1. holdsspillere og formand ”John Ø” mimer, danser sexet og tryller med bold, mens Carly Rae synger af hjertens lyst. Et muntert indslag, hvor supporternes berømte røgscener naturligvis også indgår i det, der fremhæver den ekstraordinære klubånd som man har i Husumparken på Nordrupvej.