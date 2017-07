Afrikansk sanselighed

En sviptur omkring Kaffeklatten på Frederikssundsvej 219 kan i august foregå med udsigt til månedens kunstner, Anne Marie Escobar, der udstiller en serie stærke oliemalerier under temaerne ’Mit Afrika’ og ’Senses’.

Inspirationen til serierne kommer fra Sydafrika, hvor Anne Marie Escobar i en årrække drev en farm sammen med sin danske mand. Den afrikanske kultur, natur og ikke mindst kærligheden til det rige, afrikanske dyreliv satte skub i sanseligheden hos den danske maler, der i processen fik udvidet sin kærlighed til det enkle i livet, tilværelses gavmildhed og overflod.

– At male giver mig en følelse af at forbinde mig med min sjæl og være fuldstændig opslugt at nuet. I Sydafrika, midt på savannen, fik jeg for 15 år siden den præcis sammen følelse. Jeg var tilstede, væk fra dagligdagens larm og jag og kunne opleve livet som cirkulært og så meningsfyldt. Det er denne stemning, jeg genskaber, når jeg maler mine motiver. Farverne bruger jeg som et instrument til at gengive og udtrykke følelser af fred samt lyset, energien og varmen fra det afrikanske bush, forklarer Anne Marie Escoba, der foretrækker at male med oliefarver, fordi den langsomme skaberproces, giver plads ro og plads til, at hun i ro og mag kan komponerer med toner og nuancer.