Alle godkendte børn får sommerhjælp

Det betyder, nu at 1199 børn kan se frem til en tur i f.eks. en forlystelsespark sammen med familien.

-Vi glæder os på familiernes vegne og især børnenes, så de også har nogle oplevelser at fortælle om, når de kommer tilbage til skolen efter ferien! Det er første gang, at Mødrehjælpen tilbyder sommerhjælp, og vi er utroligt taknemmelige for den opbakning, vi har fået fra private og virksomheder, siger Nanna Boysen, socialrådgiver i Mødrehjælpen.

Mødrehjælpens Sommerhjælp består af billetter til forældre og børn til en oplevelse, som for eksempel en dyre- eller forlystelsespark, som har doneret billetter. Dertil får familien 200 kroner til frokost og en is til hvert barn, samt 200 kroner per barn til transport frem og tilbage fra aktiviteten.

For at blive godkendt til sommerhjælp fra Mødrehjælpen, har ansøgerne skulle leve op til tre kriterier. Ud over at være udfordret økonomisk, skal familien være ramt af en social begivenhed, som en fyring, en skilsmisse eller sygdom. Også ansøgerens trivsel er blevet vurderet.

Støtte til familier året rundt

Hos Mødrehjælpen hjælper vi sårbare gravide og forældre til at få et godt familieliv med deres børn. Vores mål er at støtte og styrke dem i at få et overblik over den svære situation, de står i, så de kan komme bedst muligt videre i livet og være de bedste forældre for deres børn, uanset om de har økonomiske, sociale eller arbejdsmarkedsmæssige udfordringer.Halvdelen af beløbet fra sommerindsamlingen går derfor til professionel rådgivning hos Mødrehjælpen, eksempelvis til unge forældre og voldsudsatte. På den måde bidrager sommerhjælpen til at støtte familierne året rundt.