Asfaltarbejdet udføres i ferien for at minimere gener

Vi kan desværre ikke undgå, at det giver gener for trafikanter og naboer, når vi skal lægge ny asfalt i centrale kryds som eksempelvis Utterslevvej/Harreskovvej, som Knud Erik Banke omtalte i sidste uges avis.

Forvaltningen gør sit bedste for at minimere generne, når vi vedligeholder vejene, og derfor har vi i det konkrete tilfælde valgt at koordinere arbejdet i de tre travle vejkryds ved Utterslevvej/Frederikssundsvej, Hareskovvej/Frederikssundsvej og Utterslevvej/Hareskovvej, så det bliver klaret på én gang.

Arbejdet er blevet udført henover to forlængede weekender i ferieperioden – og som weekend- og natarbejde – så det giver færrest gener ift. trafikafviklingen. Arbejdet blev afsluttet mandag den 3. juli, og entreprenøren fik altså ikke brug for at arbejde en tredje weekend, som ellers var forventningen. Der var under hele anlægsarbejdet mulighed for at køre i et spor i hver retning på Frederikssundsvej. Alle øvrige veje var afspærret, da det af sikkerhedsmæssige grunde ikke er tilladt at have tilkørsel til et arbejdsområde. Der var skiltet om de trafikale ændringer i området, og cyklister og fodgængere havde mulighed for at passere området i særlige baner og sluser.