Bænke bliver sikret bedst muligt mod tyveri

Af Jon Pape, Serviceområdechef i Byens Drift, Teknik- og Miljøforvaltningen

I. Andersen pointerer i avisen den 18. juli, at byens bænke bør sikres noget bedre, nu vi bliver udsat for tyveri. Det kan jeg kun give ret i den nye situation taget i betragtning, selv om jeg synes, at det er utrolig ærgerligt, at byens fælles bænke ikke kan få lov at stå til borgernes glæde.

Indtil nu har problemet med stjålne bænke været meget begrænset, og derfor har vi prioriteret en forholdsvis enkel montering, da det mindsker tidsforbruget hos medarbejderne, som skal montere, udskifte og fjerne bænkene.

Nu er vi dog i fuld gang med at undersøge, hvordan vi fremadrettet kan tyverisikre bænkene bedst muligt, så vi får sat en stopper for den kedelige udvikling.