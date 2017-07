I mere end et tusinde år har Danmark været et kristent land og så er vi så heldige, at vi i Danmark selv må vælge, om vi vil være kristne eller ej. Men går man så langt i sin mistillid til kirken, at man vælger at yde hærværk på en kirke, så er man ikke for “kvik”. Men at se at Bellahøj kirke går frem og fortæller: “vi har jer på video”, det tager jeg hatten af for. Vi må forstå, at overvågning er en ting, vi kommer til at se mere og mere til og dette for at skabe tryghed for borgerne. Derved forstår jeg ikke, at nogen mennesker får ondt i sindet over, at offentlige steder bliver videoovervåget. Har du rent mel i posen, så kan du gå trygt og sikkert frem.