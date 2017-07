Bjerglandsbyen skyder godt op af jorden i øjeblikket. Udgravning til og støbning af fundament har fundet sted de seneste uger, og montagen af betonelementerne på første etape af råhuset er ved at være tilendebragt. Råhuset på første etape har nået den endelige bygningshøjde. Herefter monteres tagkonstruktionen.

Man kan fra jorden selv danne sig et indtryk. Sværere er der at danne sig et indtryk fra oven, men det kan disse luftfotos råde bod på.