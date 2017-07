Boligkøbere er tættere på købet

Således angiver 59 pct. af boligkøberne registreret hos EDC, at de er parate til at købe bolig nu, mens 28 pct. har en tidshorisont for købet på 1-2 år. I 2012 var de tilsvarende tal 44 pct. der ville købe nu, mens 34 pct. mente at købet skulle vente 1-2 år, og hele 18 pct. var kun skrevet op for at kunne følge med i udbud og priser på det lokale marked. Tendensen er en følge af et boligmarked, der siden 2012 er gået fra at være i nærmest dvalelignende tilstand, til et marked der mange steder nærmer sig det ophedede, og hvor køberne ikke længere kan vælge og vrage mellem ejendomme til salg, uden at risikere, at ejendommen sælges til anden side.

– Vi kan sagtens mærke, at køberne i kartoteket er mere købsparate nu end tidligere, siger Dorte Thorsen fra EDC Arne Madsen. – Men udover at køberne generelt er længere fremme i processen, ser vi også at flere anvender køberkartoteket, når de skal søge ny bolig.

Fordelene ved at bruge mæglerens køberkartotek er bl.a., at man får besked om nye boliger til salg med det samme de kommer på markedet, og man får besked om alle boliger – også dem, der ikke annonceres andre steder.

– Hos EDC har vi valgt at gøre vores kunder i køberkartoteket opmærksom på alle nye boliger til salg, også de boliger, der kommer til salg hos vores konkurrenter, fortæller Dorte Thorsen. – Alle ejendomsmæglere udveksler alligevel data om nye ejendomme på markedet, og dette synes vi ligeså godt kan komme kunderne til gode, lyder det fra EDC-mægleren.

Blandt kunderne i køberkartoteket angiver 88 pct. endvidere, at de har sparet op til udbetalingen eller mere til den nye bolig, og at de dermed også økonomisk er klar til at handle. Kun 4 pct. har ikke sparet noget op, og de sidste 8 pct. ønsker ikke at oplyse deres økonomiske forhold.

EDC er den eneste større ejendomsmæglekæde i Danmark, der ikke er ejet af bank eller realkreditinstitut. EDC-mæglerne er selvstændige og ejer deres egen butik såvel som en andel af EDC-kæden.