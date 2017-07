Brønshøj-dreng skal til EM i speedway

For mange år siden var speedway en stor københavnersport. Vi er helt tilbage i små 10 år før 2. verdenskrig og små 20 år efter. Amager Travbane trak tusindvis af tilskuere til, når der var stævner. Men i over 50 år har speedwaysporten været kørt ud på et sidespor. Mestendels fordi der ikke længere er speedwaybaner i Københavns omegn – og så giver det sig selv, når man ikke kan træne, så er der heller ingen udøvere.

Derfor er Silas Hoegh fra Brønshøj noget af en sensation herhjemme. Han bliver 13 år i denne måned, men han har kørt i over otte år. Og hans pokal- og medaljeskab vidner om, at han sagtens kan finde ud af at beherske en speedwaymotorcykel. Tænk sig en gang: en Brønshøj-dreng gør sig blandt de allerbedste herhjemme! Nu skal han deltage ved EM i Sverige den 5.-6. august, og 2. september er han med i DM for 10-17-årige på sin hjemmebane i Slangerup.

– Slangerup er banen nærmest Brønshøj, så det var der jeg prøvede allerførste gang, da jeg var 4½ år, siger Silas

Hoegh, der efter sommerferien skal op i 6. klasse på Utters-

lev Skole.

Ingen af Silas’ klassekammerater kører speedway: – De går til billedkunst eller dans eller spiller fodbold i Stefan.

Silas har også spillet fodbold i Boldklubben Stefan, men nu har speedwaysporten endegyldigt taget helt over.

Flere gange om ugen kører far og søn ud ad Frederikssundsvej og til Slangerup: – Det er en kanonklub, siger Silas. Når der er store løbsdage på banen, så er Silas p-vagt og far hjælper til inde på banen: – Alle er parat til at yde noget for Slangerup Speedway Klub – der er et godt klubfællesskab, siger Michael Hoegh.

Silas elskede at få sin lille cykel op i fart og skride ud, så både forældre og pædagoger var ved at få dårlige nerver: – Jeg legede lidt med tanken om at køre roadracing på det tidspunkt, og så var det jeg tænkte, at vi kunne få sådan en far-og-søn-ting med motorcykel. På en speedwaybane kunne Silas få lov til at boltre sig lige så meget det skulle være. Han var endnu ikke fyldt fem år, da han prøvede første gang – og han var solgt til sporten med det samme, siger Silas’ far Michael Hoegh.

Afbud til VM

Brønshøj-Husum Avis er på besøg hos familien Hoegh, der bor i en villavej lige ned til Utterslev Mose. Vi er i ikke i tvivl om, hvor vi skal henvende os, for der står en stor, grå kassevogn ”Team Hoegh” i indkørslen. Silas står inde i garagen ved sin motorcykel: – Hej, jeg kommer fra Brønshøj-Husum Avis – du er vel Silas?! Er din far hjemme, for vi skulle lave en snak med dig?

– Fa-ar, råber Silas til faderen, der står nede i kælderen og snakker med skorstensfejeren: – Ham manden er kommet!

Anledningen for vores besøg er, at Silas netop har kvalificeret sig til både VM, EM og DM: – Men VM bliver ikke til noget. Vi havde ikke regnet med, at Silas ville kvalificere sig, så derfor sagde vi ja, da mine forældre bød på en familietur til Toscana på samme tidspunkt, fortæller Michael Hoegh.

I Silas’ ansigtsudtryk læser vi en svag ærgrelse, da vi snakker om VM: – Jamen, det er da også godt at skulle til Toscana, der er dejligt dernede, forsøger vi at sige trøstende.

I Toscana vil far og Silas træne lidt mountainbike sammen nogle af dagene. Netop mountainbiken bruger Silas meget til sin træning i dagligdagen: – Den er god til at træne balance, og når jeg skal stejle, kan jeg også bruge det, som jeg skal bruge i speedway. Det er noget sværere at stejle i speedway, for motorcyklen er meget tungere, fortæller Silas, der giver nogle tekniske forklaringer på, hvornår det kan betale sig, at løfte speedwaymotorcyklen så meget, at forhjulet ikke har greb på banen, men at al kraft overføres til baghjulet.

Deltidsmekaniker

Da Silas begyndte med at køre speedway, var maskinen på 50 kubik og 2 hestekræfter. Da han rykkede op i næste alderskategori fra 10-17 år er maskinerne på 85 kubik og 35 hestekræfter. For menigmand siger det måske ikke så meget: – Men den kan komme fra 0-50 km/t lige så hurtigt som en Formel 1-bil, siger Silas.

Med sine blot 13 år har Silas stadig fire år tilbage i sin gruppe, inden han skal op i de helt store maskiner, som for eksempel Nicki Pedersen kører på: 500 kubik og 80 hestekræfter.

Michael Hoegh har måttet iføre sig mange kasketter for at understøtte sønnens mål og drømme: – Ud over at være far er jeg chauffør, mekaniker, træner og mental coach.

Nogle af Michaels speedway-funktioner ligger meget langt fra hans job som skolelærer: – Der er noget at se til som mekaniker for Silas; jeg er nærmest deltidsmekaniker.

Bygningen af Silas’ konkurrencemotorcykler står far og søn for i fællesskab. Silas står for design af ”cyklen”, mens far bygger hele maskinen fra grunden: – Det er ligesom at bygge med legoklodser, lyder det beskedent fra Michael Hoegh.

I øjeblikket har Silas kun én konkurrencemotorcykel, men Michael er ved at hjemtage dele til en reservemotorcykel: – Jeg har lige været på Fyn for at indkøbe de rigtige dele, fortæller Michael

Hoegh, der kan lave en motorcykel for et budget på 10.000 kroner.

Økonomi

Motorsport er og vil altid være en dyr sport. Men speedway hører til i den billigere ende af motorsportens spekter. Helt skrabet kan det gøres for 30.000 kroner om året, men desto bedre Silas bliver, desto større bliver kravene, selv om det på ingen måde ligner det budget som jævnaldrende gokart-kørere har på 200.000 kroner.

– Vi har fået lidt hjælp, der er med til at holde udgifterne nede. For eksempel er dintekst.dk behjælpelig med at lave alle vores klistermærker gratis, og det er vi meget glade for, fortæller far og søn – eller som det jo faktisk er ”Team Hoegh”.

Sammenlignet med de firehjulede kørere, så er speedwaykørerne motorsportens arbejderklasse, der består af frygtløse gladiatorer. Speedwaykørernes hovedbeklædning minder meget om den, som nogle af Romerrigets gladiatorer var iført.

Silas Hoegh er blandt de yngste ved både EM og DM. Langt de fleste konkurrenter er flere år ældre og fysisk meget større: – Jeg håber, at jeg kan komme blandt de 16, der kører EM-finale. Ved DM er mit mål at komme i top-7 eller 8, siger Silas, der er en helt almindelig Brønshøj-dreng som bare gør noget helt ualmindeligt: han kører speedway!

