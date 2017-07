Brønshøj og Union hjælper fodboldbørn

Der var borgmesterbesøg på Genforeningspladsen, hvor Boldklubben Union og Brønshøj Boldklub stod sammen om at arrangere DBUs Get2 Fodboldskole, der er en uges fodboldskole for udsatte børn – særligt i områderne Nordvest og Tingbjerg.

Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen (DF) fik på nærmeste hold et indtryk af den glæde og det sociale fællesskab, som fodbolden kan tilbyde. 104 spillere og 14 trænere deltog på sidste uges fodboldskole.

Det var syvende år i træk, at Dansk Boldspil-Union i samarbejde med DIF Get2Sport og de lokale boldklubber sørger for, at børn kan deltage i en fodboldskole, selv om familiens økonomi ikke er til det.

Også i 2018 vil Union og Brønshøj tilbyde de udsatte børn mulighed for at komme på fodboldskole.