Brønshøjs guldchancer stiger i skak

Det betyder, at kampen om mesterskabet bliver et særdeles åbent opgør. I den forløbne sæson sluttede Brønshøj Skak Forening på tredjepladsen – hele 7½ point efter Philidor og blot et enkelt efter Nordkalotten fra Græsted.

Brønshøj Skak Forening har vundet danmarksmesterskabet en enkelt gang, nemlig i sæsonen 2013/14. I 2015 vandt BSF sølv, i 2016 blev det til en fjerdeplads og sidste år altså bronze.

Der forventes ikke de store udskiftninger på Brønshøjs hold, så kan BSF gøre det lige så godt som i den foregående sæson, så hører man så absolut til blandt mesterskabskandidaterne.