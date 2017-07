Cirkusvognen kører ud

Cirkusvognen holder 4 steder, i år er det Hulgårds Legeplads, Degnestavnens Legeplads, Terrasserne i Tingbjerg og pladsen ved Lundehus Kirken. Der er aktiviteter tirsdag, onsdag og torsdag hvert sted.

Man kommer til at møde artisteri fra Frankrig, en jysk klovn, et ondt orkester og mange flere.

Programmet byder på teater, musik, cirkus og værksteder. I år optræder Cirque Content Pour Peu (F), Six City Stompers, Trifolikom og Thierry, Teateret Fyren og Flammen, Theatret Thalias Tjenere, Hilda & Gump, De Onde, HipSomHap, Martinis for børn, Dansk Rakkerpak, Peter Altmann, Flyvende Prinsesse, Måle Fortælleteater, og Ulla Abdullas Cocobongoband.

Lav-selv-ting i solen foran Cirkusvognen

Hver dag folder forskellige værksteder sig ud omkring Cirkusvognen. Når børnene har oplevet musik eller teater, kan de selv være kreative med limpistoler og alskens dippedutter. I år kan de lave cirkusklovne af toiletruller, cirkusstjerner af mosaiksten og en fælles trille-kuglebane af 300 paprør.

Alle værksteder har tilknyttet professionelle kunstnere eller formidlere til at give den nødvendige hjælp og inspiration undervejs.