De hjælper af hjertet

Rollespilsforeningen LARPG stod for at arrangere bueskydning ved Husumparkens bemandede legeplads i sidste uge. Indimellem silede regnen ned, men den pædagogansvarlige Ruqia Rana kunne med et stort smil fortælle, at der hele dagen igennem havde været mange børn, som forsøgte sig som bydelens nye Robin Hood.

LARPG er en demokratisk non-profit folkeoplysende forening, som blev registreret i Københavns Kommune i 2011. Den ikke kommercielle tilgang mærker man tydeligt.

Foreningen har frivilligheden som et fokusområde, og derfor modtager foreningens instruktører ikke honorar for deres indsats, selv om de var på farten mange timer under feriecampen.

– Vi er frivillige, hvor det ikke handler om penge. Vi ser det som en mulighed for at formidle og introducere kultur for alle ”børn” mellem 5 og 99 år. Vi forsøger at tilrette aktiviteterne efter deltagerne; vi kan rumme alle, siger Bo Goed Watson, næstformand i LARPG, der har mellem 25-30 medlemmer, hvoraf de fleste er i midttyverne.

I Husumparken havde Bo Goed Watson følgeskab af René Salsbury, Charlotte Kjeldsen, Jakob Gundelach og Rasmus Hilander. Man kan roligt sige, at de hjalp Husums børn af et oprigtigt hjerte.

Bueskydningen var en del af feriecampen, der slutter i denne uge. Det sker med en beachcamp på Amager Strand fra 10-16 hver dag frem til og med fredag den 21. juli.