Dit ferietomme hus byder tyvene indenfor

I sommermånederne, når de fleste andre går på ferie, har indbrudstyvene ekstra travlt. Sådan lyder advarslen fra landets politikredse, der i denne uges døgnrapporter og på Twitter opfordrer danskere, der skal på ferie, til at tage deres forholdsregler, før de forlader hus eller lejlighed.

– Sommerferien er højsæson for tyvene. Hvis et hus har gardinerne trukket for døgnet rundt, postkassen bugner og bilen er væk, signalerer det et let mål for tyvene, hvor de kan tage sig god tid og få mange værdigenstande med ud fra indbruddet, fortæller Lise Agerley, kommunikationsdirektør i Alka. Hun fortsætter:

– Det er det en god idé at efterlade huset, så det ser ud som om, at der er nogen hjemme, når I tager på ferie. Selvom det er rart at komme hjem til et rent og ryddeligt hjem, kan I med fordel lade kaffekopperne stå på bordet og børnenes legetøj ligge på gulvet. Det kan afskrække tyvene fra at gå på rov i netop jeres hus.

Dækker forsikringen?

Ifølge Lise Agerley skal du altid tage dine forholdsregler, før du rejser ud af landet. At lukke døre og vinduer, låse forsvarligt og bede naboen holde ekstra øje i en uges tid er kutymen i mange hjem, men en række forhold skal også være i orden, for at forsikringen dækker, hvis der står et halvtomt hus tilbage efter ferien.

– Indboforsikringen dækker naturligvis indbrud i hjemmet, men det er vigtigt at huske at lukke og låse alle døre og vinduer inden rejsen. Kommer man hjem efter en uge på Mallorca, og tyvene har haft afgang til huset, f.eks. gennem et soveværelsevindue, der har stået på klem, så dækker forsikringen ikke det stjålne.Hvis uheldet er ude – og man har taget sine forholdsregler – skal man naturligvis hurtigt kontakte politiet og dernæst sit forsikringsselskab. De kan guide dig videre i processen. Man skal også overveje at holde sig ude af huset, indtil politiet har været forbi og sikret eventuelle spor, der kan lede dem på sporet af gerningsmændene. I sidste ende skal tabet gøres op, og der er både kvitteringer og billeder en stor hjælp, siger Lise Agerley.

Undgå at komme hjem til et tomt hus

Her er otte gode råd, så du kan undgå indbrud, mens du er på ferie.

1. Tjek dine privatindstillinger på sociale medier. Feriebillederne, der indikerer, at du ikke er hjemme, skal helst kun deles med dine venner og ikke fungere som researchmateriale for tyvene.

2. Luk og lås alle døre og vinduer og sørg for solide døre, vinduer og låse.

3. Brug en tyverialarm og vis det gerne med klistermærker i ruderne. Det kan være med til at skræmme indbrudstyven væk.

4. Brug et tænd-og-sluk-ur eller -app til at tænde for lys og musik, så hjemmet virker beboet.

5. Tilslut gerne bevægelsessensor på udendørsbelysning, så det tænder, når der er bevægelse rundt om huset.

6. Få naboerne til at tømme post og bruge din skraldespand, hvis du er bortrejst i længere tid.

7. Mærk dine ting, så de kan genkendes, hvis de bliver stjålet, og gem kvitteringerne på dine dyreste ting – gerne scannet ind og gemt i skyen.

8. Lad hjemmet rode og være lidt beskidt og undgå at ’udstille’ dyre designerting i vinduet.