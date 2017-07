Eidfest for alle

Der er to højtider på året der kaldes Eid. Eid betyder fest, og de to dage er festdage for muslimerne over hele verden. En Eid svarer til den danske julehøjtid, hvilket betyder, at muslimerne har to “jule-højtider” på året.

Og slutningen på ramadanen blev også sædvanen tro afholdt på Tingbjerg Skole med masser af musik og dans. Der var et marokkansk og kurdisk band, og der var dansk folkedans.

Eidfesten i Tingbjerg er nemlig langsomt blevet en interkulturel fest, hvor alle der har lyst, kan deltage.

-Vores mål er, at det bliver et alternativ til juletræsfesten – den er jo også blevet interkulturel, fortæller Sabah Qarasnane, der er en kæmpe aktiv drivkraft for at skabe et godt miljø i Tingbjerg. Det er også hende, der har stået for Eid Mubarak festen i år.

Ramadanen sluttede ellers for en uge siden. Men i år har man i Tingbjerg valgt at fejre den lidt senere –fordi den ellers ville ramle sammen med skåletårets afslutning.

-Det har været en hård omgang og en stor opgave at løfte, da vi selv har stået for festen i år. Mange af vores frivillige er allerede taget på sommerferie, så der har været ekstra pres på, fortæller Sabah samtidig med at hun både serverer pølsehorn og hjemmelavede etniske retter

Sheikh Saleem, der er aktiv i både lokaludvalg og i cricketklubben, havde iført sig nationaldragt og sørgede for, at alle hyggede sig. Og for ham er det vigtigt med sammenholdet i Tingbjerg.

-Jeg appellerer altid alle til at deltage i det frivillige arbejde herude og vores mål er, at alle deltager både i juletræsfest og Eid fest, fortæller Sheikh Saleem.

Festen bliver arrangeret af Spillopperne, SOEEG, Somalisk kvindeforening, Områdesekretariatet, Tingbjerg Skole og Crossroad 18+. Arrangementet har fået støtte fra Brønshøj-Husum Lokaludvalg.

Eidfest

Muslimer fra forskellige kulture har hver deres måde at fejre dagen på. For at være klar til Eid-bønnen, skal man som ved enhver anden bøn, vaske sig ved enten at tage et bad eller ved at vaske hænder, arme, ansigt og fødder, og derpå tage rent tøj på som er løst og dækkende. Det er en tradition fra Profeten Muhammad, at man til Eid tager det bedste tøj på man har. Efter Eid-bønnen lykkeønsker man hinanden og derpå går dagen, eller de efterfølgende dage med familiebesøg, gaver og udflugter.